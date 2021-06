Avant-première de « Opération Portugal » en présence de D’jal à Blagnac

Partager Facebook

L’acteur et humoriste D’Jal sera présent au CGR Blagnac pour présenter le film « Opération Portugal » Ce mercredi 16 juin.

On ne présente plus D’Jal. L’humoriste cartonne sur scène depuis plusieurs années. Le voilà désormais sur grand écran avec le film « Opération Portugal » de Frank Cimière. Un film mettant en avant son univers et son humour. Une avant-première aura donc lieu en présence de l’équipe du film le 16 juin avant une sortie nationale le 23 juin prochain.

Synopsis : Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui ! Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille.

Rendez vous le Mercredi 16 juin pour découvrir le film de D’Jal. La séance est à 19h45 et la rencontre en fin de projection, vers 21h30 (le couvre feu sera alors à 23h00).