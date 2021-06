Top départ pour le Festival Rio Loco 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Premier festival à se tenir après le confinement, le Festival Rio Loco revient pour 8 jours du 13 au 20 juin 2021 avec une belle programmation et de nombreuses restrictions. Amadou & Mariam, Gael Faye, Ayo, Fatoumata Diawara ou encore un hommage à Rachid Taha…l’Afrique revêt ses plus belles tenues en juin !

Le festival Rio Loco a décidé de se réinventer en 2021 pour offrir aux publics la possibilité de se réunir dans une organisation réfléchie et mesurée. Rio Loco AFRIKA 2021 se tiendra cette année sur une durée de 8 jours une première, soit du 13 au 20 juin dans le magnifique parc naturel qu’est la Prairie des Filtres au cœur de Toulouse. 8 jours de musique au lieu de 4.

C’est en repensant son format, en imaginant de nouvelles conditions d’accueil, en revoyant la jauge des spectacles et de circulation des publics avec deux scènes, des places assises que le festival Rio Loco est en mesure d’ouvrir dans moins d’un mois.

Le festival attend cette année 20 000 spectateurs contre 50 000 lors des précédentes années ( sauf 2020 où le festival était annulé). Soit une perte de 60% pour les organisateurs. Adaptation obligatoire. Ainsi, les concerts seront captés et diffusés, pour certain, sur la page Facebook du festival afin de rassasier les absents.

Jauge limité et couvre feu. En effet, le festival sera toujours sous le joug d’un arrêt de la fête à 23h. Et pour limiter le maximum les risques, il n’y aura d’autres règles :

Toute sortie est définitive

Chaque billet est vendu à l’unité, et donne accès à une seule scène par jour

Pass sanitaire (selon mesures en vigueur)

Concerts en format assis, placement assuré par le personnel Rio Loco

Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique mis à disposition

Distanciation sociale (groupes de 6 personnes maximum)

Eco Loco : Pensez à prendre votre gourde (vide et en plastique uniquement)

Des retrouvailles en musique !

Place à la fête. Rio Loco a dévoilé sa programmation officielle, et on adore ! On découvrira Gale Faye, Pongo, Les Amazones d’Afrique, Bassekou Kouyaté, Ayo, Fulu Miziki, Jupiter & Okwess, Ray Leman, Amadou& Mariam, Les frères smith, un hommage à Rachid Taha, Fatoumata Diawara et tant d’autres sur deux scènes pendant 8jours. Il faudra être rapide pour prendre sa place pour le concert de son choix.

Le programme complet :RioLoco2021_ProgrammeTélécharger

Pas de pass cette année

Contrairement aux années précédentes, aucun pass festival ne sera vendu cette année afin d’assurer une gestion rigoureuse des jauges et des flux de public. Chaque billet sera donc vendu à l’unité, et donnera accès à une seule scène par jour.

Préventes pour tous les évènements rioloco.festik.net ; et sur fnac.com pour les concerts uniquement.