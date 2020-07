Concert : Johnny Makam à la Cave Poésie !

Partager Facebook

Johnny Makam sera en concert à la Cave Poésie de Toulouse du 14 au 18 juillet à 21h.

Johnny Makam est né à Istanbul, où ses musicien·nes venaient s’abreuver à la source de musique Turque et de thé noir. Ils nous invitent à suivre avec eux le chemin des musiques traditionnelles des Balkans, héritage multiculturel qui n’hésite pas à adopter de nouveaux instruments et sonorités, à mélanger musiques anciennes et modernes, improvisations et écritures.

Le Makam, c’est un système musical complexe décliné du Maghreb à la Chine en passant par la Turquie et les Balkans… En route donc vers le grand blues de l’Anatolie Turque et les rythmes aksak tranchants comme des sabres. Ajoutez-y l’électricité du rock de Johnny Makam, et vous voilà embarqué·es vers la danse, vers le cri de joie.

Cave Poésie Toulouse

71 Rue du Taur, 31000 Toulouse

Tél. 05 61 23 62 00

[email protected]