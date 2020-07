Report du spectacle Alors on Danse à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Initialement prévu le 7 février 2021, le spectacle Alors On Danse prendra place au Casino Barrière le 20 juin 2021. En plus de Chris Marques, Fauve Hautot et Anthony Colette de Danse avec les Stars rejoignent le casting pour l’ensemble des dates.

Chris Marques et Jaclyn Spencer repartent sur les routes de France avec leur première création ALORS, ON DANSE ? Un spectacle mondialement inédit qui transporte les spectateurs dans des univers extraordinaires et les plongent tour à tour dans le réel et l’irréel. Un show de danse à couper le souffle, puissant et sans précédent, qui offre une expérience nouvelle pour le public ! Fauve Hautot et Anthony Colette de Danse avec les Stars rejoignent le casting pour l’ensemble des dates.

Les places achetées restent valables pour la nouvelle date. Renseignement et réservation : Box Office au 0534311000, box.fr