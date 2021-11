Concert. Gaetan Roussel de retour à l’automne 2022

Partager Facebook

Gaëtan Roussel sera en concert au Bikini de Toulouse le 11 octobre 2022.

Gaëtan Roussel, voix légendaire de la scène française contemporaine, poursuit en parallèle de son groupe Louise Attaque un parcours solo aussi unique que fascinant. Sorti en mars dernier, son album « Est-ce que tu sais ? » nous fait découvrir 11 titres entre tubes pop et chansons intemporelles, enregistrés avec bonheur entre Paris et la Provence. Un récit musical porté par une interprétation sans pareille que l’artiste invite son public à découvrir sur scène au cours d’un second rendez-vous toulousain le 11 octobre 2022 au Bikini !

Réservations sur www.bleucitron.net