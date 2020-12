Concert de Noël du Chœur du Capitole sur France 3 Occitanie

Partager Facebook

Le Concert de Noël du Chœur du Capitole sera diffusé sur FRANCE 3 Occitanie lundi 21 décembre à 22h45.

Les antennes régionales de France 3 proposent une soirée exceptionnelle en soutien à toutes les scènes et à tous les acteurs culturels. Du stand-up à l’opéra en passant par des concerts symphoniques… A chaque région sa scène !

Ainsi, France 3 Occitanie vous fait (re)vivre le Concert de Noël du Choeur du Capitole de Toulouse, lundi 21 décembre à 22h45.

Sous la direction d’Alfonso Caiani, le Chœur du Capitole entonnera des chants festifs et proposera des extraits d’opérettes centrés sur l’opérette française et viennoise : « La Chauve-Souris » de Johann Strauss, « Orphée aux Enfers » de Jacques Offenbach, etc …

La soirée se terminera par les traditionnels chants de Noël, de divers pays et en différentes langues.

Une soirée exceptionnelle que Christophe Ghristi, directeur artistique du Théâtre du Capitole, va vous donner envie en quelques mots :« Venez écouter le Chœur du Capitole. Ils vont vous faire du bien, vous rappeler des souvenirs et vous réconforter. Ce concert a été filmé pour vous, en attendant de vous retrouver dans nos salles ! »