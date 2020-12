Succès pour les inscriptions à la Women Metronum Academy

Partager Facebook

Les inscriptions pour la Women Metronum Academy se sont clôturées cette semaine.

Pour cette première édition, la salle toulousaine a reçu 278 candidatures et annoncera les deux mentors dès le mois de février 2021. C’est autour de deux marraines de choix, Flavia Coelho et Sônge, ainsi que de partenaires associés que la Women Metronum Academy va se déployer dans les prochains mois et se conclurera sur le Festival de la Women Metronum Academy du 1 au 3 octobre 2021.

Avant les dates à l’automne, elles suivront un programme particulier :

> En distanciel : sessions de formation, d’ateliers et de rencontres à distance chaque mois entre mars et septembre 2021 (soit environ 11h au total).

> En présentiel : une résidence d’été, du 5 au 9 juillet 2021, une semaine d’empowerment en immersion (5 jours / 35h)

> Résidence de 9 jours ouvrés pour chaque mentorée au Metronum en juillet 2021 (du 12 au 20 et du 22 au 30 juillet).

>Programmation musicale sous forme d’un festival dédié, au Metronum du 1er au 3 octobre 2021, avec les résidentes et les marraines, ainsi qu’une programmation pédagogique (conférences et cycles de masterclasses).

La Women Metronum Academy est un beau projet né de l’envie « d’agir pour mettre à l’honneur les femmes et exprimer la pluralité de leurs voix. C’est donc un nouveau programme de mentorat qui est conçu pour accompagner, professionnaliser et autonomiser une nouvelle génération d’artistes femmes. »