Concert : Asaf Avidan en 2021 à Toulouse

Excellente nouvelle ! Asaf Avidan sera de retour au Zénith de Toulouse le 18 mars 2021.

Le chanteur Asaf Avidan signe son retour avec une tournée autour de son dernier album. The Agnagnorisis Tour passera forcément par Toulouse en mars 2021 pour notre plus grand plaisir. Après 10 ans de tournées non-stop, à l’approche de la quarantaine, Asaf a décidé de prendre au moins une année de recul pour réfléchir à sa vie, sa carrière, son art. Pour ressentir le temps et l’espace autrement, après ces années de mouvement et de changements perpétuels. Pour vivre et écrire autrement.

Le voilà de retour avec Anagnorisis. Un terme littéraire inventé par Aristote pour décrire le moment où un personnage se révèle subitement. Le moment où, grâce au dévoilement d’un élément précédemment caché de l’intrigue d’une histoire, le personnage est confronté à sa véritable identité. Le passage de l’ignorance à la connaissance.

Bref, on réserve vite sa place pour le concert d’Asaf Avidan à Toulouse en mars 2021.