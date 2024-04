Clara Luciani de retour à Toulouse en 2025

Partager Facebook

La chanteuse revient avec un nouvel album et une grande tournée dont un passage au Zénith Toulouse Métropole le 7 février 2025.

Ce jeudi 4 avril, la Chanteuse Clara Luciani a indiqué sur les réseaux sociaux sont grand retour sur scène avec un nouvel album dans les bagages. L’interprète de « la Grenade » avait pris une pause, plutôt courte, avant de retrouver le public depuis le succès de Respire en 2022. Sur Instagram, elle explique son retour : « L’attente est moins longue quand on sait qu’elle finira à une date précise et que le compte à rebours a commencé. Je retourne le sablier et chaque jour, je me rapproche un peu plus de chez vous, s’est enthousiasmée la jeune femme sous son post. Nous allons enfin nous retrouver, la question maintenant est de savoir dans quelle ville vous viendrez nous voir ? J’ai hâte. » D’ici sa tournée, on aura droit à un nouvel album, très attendu.

La tournée débutera en janvier 2025 avant un passage à Toulouse le 7 février 2025. La billetterie ouvre ce vendredi 5 avril à 10h sur https://clara.tix.to/Tour2025