Une grande Boum de clôture pour le Printemps du Rire 2024 !

Les 30 ans du Printemps du Rire se termine ce dimanche 7 avril avec une grande boum de clôture à Toulouse. Dj set, concerts, animation karting, maquillage pour enfants…c’est la fête !

Pendant un mois, le FLASHBACK Café a transformé les afters du Printemps du Rire en véritables « boums d’anniversaire ». C’est donc tout naturellement que le festival clôturera cette édition avec une boum géante festive et familiale qui débutera dimanche à midi avec un repas de quartier (hot dogs…) L’après-midi promet beaucoup de surprises notamment pour les plus petits (maquillage, karting…).

La musique sera aussi au rendez-vous. On retrouvera les 400 Strings et leurs ukulélés. Puis les 18 sauvages de HOUBA! viendront secouer l’heure du goûter. Et enfin DJ MULOT nous fera danser avec 30 ans de classiques (de 1994 à 2024). Attention, dress code conseillé: 90’s !!