Cinespana, Bascala, TO XIII, Metronum…Que faire à Toulouse ce week-end ?

Toulouse Blog a sélectionné pour vous les sorties et animations du weekend dans la ville rose !

Le Festival Cinespana

La 26e édition de Cinespaña se tiendra du 1er au 10 octobre 2021 à Toulouse et sa région pour notre plus grand plaisir. L’occasion de montrer la bonne santé du cinéma espagnol dans la ville rose !

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-cinespana-prend-place-a-toulouse/

Les 10 ans du Bascala à Bruguières

La salle du Bascala de Bruguières, près de Toulouse, fêtera son 10e anniversaire les 1er et 2 octobre avec un programme exceptionnel.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-les-10-ans-du-bascala/

Demi-finale du TO XIII

Le Toulouse Olympique XIII accueillera la demi-finale du Championship (2e division) dans son stade Ernest-Wallon, le samedi 2 octobre !

Porte-ouvertes des Serres Municipales

Plus de 200 000 fleurs et plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, multicolores (pensées à grosses et à petites fleurs, primevères, giroflées, pavots, mufliers…) sont prêtes à quitter les serres pour les parcs, jardins, ronds-points et entrées de ville. Venez découvrir les Serres Municipales de Toulouse le 2 octobre de 10h à 17h.

Le Salon de l’Immobilier au Meett

L’édition automnale du Salon de l’Immobilier prend place du 1er au 3 octobre au MEETT de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/le-salon-de-limmobilier-ce-weekend-a-toulouse/

Un dimanche au Bord du Lac

Dimanche 3 octobre, la Fête de la science célèbre ses trente ans avec un Dimanche au Bord du Lac de la Reynerie à Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/fete-de-la-science-un-dimanche-au-bord-du-lac-de-toulouse/

Fête à Job

Le Collectif Job fête 20 ans de vie et 10 ans de programmation dans l’Espace Job du 1er au 3 octobre.

> http://www.collectif-job.com/

Le Salon des Futurs Mariés

Le 1er salon du mariage de la saison à Toulouse aura lieu les 2 et 3 octobre 2021 au Centre des Congrès Pierre Baudis.

> https://www.toulouseblog.fr/le-salon-des-futurs-maries-le-weekend-prochain-a-toulouse/

Women Metronum Academy Festival

La salle toulousaine propose un joli festival du 29 septembre au 2 octobre prochain: La Women Metronum Academy. Découvrez la programmation de ces 4 jours de fête !

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-women-metronum-academy-festival-le-rendez-vous-musical-de-la-semaine/

Oldelaf au Bikini

Dimanche 3 octobre, Oldelaf sera en concert au Bikini de Toulouse.

La Gioconda de Ponchielli

La Gioconda est pour la première fois à l’affiche à Toulouse ce vendredi 1er octobre au Théâtre du Capitole

> https://www.theatreducapitole.fr/