Le Salon des Futurs Mariés le weekend prochain à Toulouse

Le 1er salon du mariage de la saison à Toulouse aura lieu les 2 et 3 octobre 2021 au Centre des Congrès Pierre Baudis.

La Maison du Mariage, acteur historique depuis plus de 25 ans dans le secteur, organisateur de salons du mariage à Toulouse donne rendez-vous à tous les couples qui vont se marier, les 2 et 3 octobre 2021 au Centre de Congrès Pierre Baudis en plein coeur de Toulouse.

Les prestataires de l’univers du mariage sont à nouveau dans les starting blocks avec une perspective de nombreux unions pour 2022. Cette dynamique est particulièrement vraie pour la région Occitanie où les lieux de réceptions – Châteaux et do- maines – foisonnent pour répondre à une demande très élevé de la part de futurs mariés en quête de lieux adaptés pour célébrer leurs noces.

90 exposants, spécialistes du Mariage seront présents avec des offres exclusives, des nouveautés pour les noces de 2022 ! Organisateurs de mariage et de réceptions – Les fameux wedding-planners et officiant de cérémo nie laïques, traiteurs, lieux et salles de réception, faire-part, décorateurs, fleuristes, food-trucks, photographes, vidéastes, DJ animateurs, groupes de musique, cours de danses… et bien sûr les boutiques et créateurs de costumes pour le marié et robes de mariée… Toutes les tendances seront représentées : bohème, rétro, gastby, hippie chic…

N’oublions pas les bijoux et alliances : or, platine, titane, avec ou sans pierres précieuses et tous les accessoires qui sont les détails qui font toutes la différence ! Mais aussi trois défilés par jour pour découvrir les dernières tendances.

Billetterie en ligne sur :

www.maisondumariage.com