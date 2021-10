L’heure de la demi-finale est arrivée pour le Toulouse Olympique !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Toulouse Olympique jouera sa demi-finale à domicile face à Batley ce samedi 2 octobre à 16h15. Le point sur cet événement et cette grande fête pour le rugby à XIII de la ville rose !

Assuré de jouer la demi-finale à domicile depuis plusieurs semaines et après avoir conclu la phase régulière invaincu en disposant de Newcastle le 18 septembre dernier, le TO attendait de connaitre son adversaire. Quatrième de la saison régulière, Batley s’est imposé 23-10 à domicile contre Bradford samedi dernier lors du match de barrage. Les Bulldogs sont sur une série de 3 succès de rang, une seule défaite sur leurs six dernières rencontres.

Les enjeux de cette confrontation

Sur cette demi-finale, peut-il y a voir un autre enjeu que la qualification pour la finale d’accession à la Super League qui se jouera aussi à Ernest Wallon en cas de victoire toulousaine.

Les dernières fois

Depuis 2017, Batley et Toulouse se sont rencontrés à dix reprises, et l’avantage est clairement du côté toulousain, avec huit victoires pour deux défaites. La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 11 juillet et les Olympiens s’étaient imposés 32-12 en Angleterre. Clin d’œil du destin : le dernier match du TO à Ernest Wallon remonte au 7 mars 2020, et c’était contre… Batley.

Le groupe toulousain

Blessés à Oldham mi-août, Latrell SCHAUMKEL (épaule) et Andrew DIXON (cheville) réintègrent le groupe, ils remplacent respectivement Ilias BERGAL et Maxime PUECH. Paul MARCON (genou) continue de travailler d’arrache-pied pour retrouver au plus vite les terrains.

Animation/initiation Toros

La section de XIII Fauteuil du TO, les Toros, seront présents pour une session de démonstration de leur discipline, face à l’entrée principale. Les volontaires auront également la possibilité de s’essayer à ce sport.

Batucada

Le groupe de percussion de la batucada Peaux Rouges, par le collectif Metiss’Art, fera monter l’ambiance autour du stade puis sur la pelouse.

Banda Tapas Cymbales

La banda Tapas Cymbales déambulera aux abords du stade puis se positionnera en tribune pendant le match pour une belle après-midi aux airs du Sud-Ouest.

L’Yliade Family

Pour le retour du TO aux Sept Deniers, l’Yliade Family sera présente pour interpréter son tube « Il faut danser » sur la pelouse, ainsi qu’à la bodega à la fin du match.

Cheers Wolves

Les Wolves cheerleaders seront également au rendez-vous pour épater le public grâce à leur chorégraphies rythmées et leurs acrobaties.

Stand institutions

Partenaires du match, la Mairie de Toulouse et la Région Occitanie seront présents sur le parvis du stade pour venir à la rencontre du public.

Distribution de drapeaux

Des drapeaux du TO seront distribués à l’entrée du stade pour mettre du bleu et blanc dans les tribunes, en plus des t-shirts collectors réalisés spécialement pour les phases finales et les autres produits vendus à la boutique du club.

Photobooth à la boutique avec Championship Shield

La boutique justement, où il sera possible de se prendre en photo avec le Championship Shield, le trophée récompensant le leader de la saison régulière remporté cette année par les Olympiens. Des joueurs du TO seront également présents à la boutique pour prendre des photos et signer des autographes.

Coup d’envoi fictif

Un coup d’envoi fictif sera donné par Maxime VALET, docteur de la formation Elite du TO et médaillé olympique avec l’équipe de France d’escrime aux Jeux Paralympiques qui ont eu lieu à Tokyo cette année.

Diffusion du match du Stade à la Bodega

En déplacement à Biarritz, le match des copains du Stade Toulousain sera diffusé sur les écrans de la bodega une fois la demi-finale terminée.