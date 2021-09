Fête de la science : Un dimanche au bord du lac de Toulouse

Partager Facebook

Dimanche 3 octobre, la Fête de la science célèbre ses trente ans avec un Dimanche au Bord du Lac de la Reynerie à Toulouse.

A Toulouse, l’un de ses temps forts sera Un dimanche au bord du lac qui, comme chaque année, s’amarre sur les berges du lac de la Reynerie. On y parlera de recyclage, on y inventera, on y bricolera, on y questionnera et surtout, on s’y amusera.

Un dimanche au bord du lac prouvera une fois de plus que la science peut aussi être une fête et qu’elle est accessible à tous!

Ateliers scientifiques, installations artistiques, rencontres, spectacles de rue, défis, jeux, animations…. proposés par le Quai des savoirs, les Jardins du Muséum et le Centre culturel de quartier Reynerie, Un dimanche au bord du lac associe de nombreux partenaires autour de 33 animations en plein air le 3 octobre à partir de midi.

En écho aux questionnements sur l’environnement, la biodiversité et la géographie urbaine, les visiteurs seront invités à des surprises artistiques et poétiques, avec entre autres, le concert des « chanteurs d’oiseaux » dans le parc du château, les cocons métalliques et flottants d’Anna Mano, ou les photographies urbaines et sonores d’Arnaud Chevalier.

Un dimanche au bord du lac fête la science comme il se doit : en laissant toute sa place à l’émotion, au plaisir de la découverte, à l’insolite et au partage.

> https://www.toulouse.fr/documents/4171884/11784231/20210902_DimancheAuBordDuLac_Depliant_Web_BAT.PDF.pdf/303cb4ba-2348-a257-1d31-91d880e559b7