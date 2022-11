Charlie Winston en concert à Toulouse

Partager Facebook

De retour avec un nouvel album, Charlie Winston sera en concert ce mercredi 9 novembre au Bikini.

De Charlie Winston l’on connaît son iconiqueLike a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.

Ce nouvel album, As I Am (le cinquième de sa carrière et premier chez tôt Ou tard), est sans doute le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des confinements, sous l’injonction permanente de la distanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais ».

Et c’est sur scène que ce message universel et bienveillant prendra toute son ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée franco-européenne.

Réservations : www.lebikini.com