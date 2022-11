Télé : Le retour de La Cuisine des Mousquetaires sur FRANCE 3 Occitanie

Quand on évoque le titre de cette émission culte, ressurgissent des images fortes vues à l’époque ou dans différentes émissions par la suite. Une voix et un caractère aussi : celui de la cheffe landaise Maïté. En janvier 2023, La Cuisine des Mousquetaires fait son come-back sur France 3 Occitanie en janvier 2023 les samedis à 11h30.

Tournée à Toulouse, l’émission sera animée par le chef toulousain Fabrice Mignot, déjà vu dans La Quotidienne sur France 5 ou William A Midi sur C8 et par l’humoriste Caroline Estremo. Cette dernière prendra le rôle de Micheline Banzet-Lawton, acolyte de Maïté lors de la première version.

Patience en tout cas pour voir cette nouvelle version sur les écrans de France 3 Occitanie et france.tv

👨‍🍳🔥 | Faites chauffer les fourneaux ! Notre duo de choc @FabriceMignot1 et @CarolineEstremo n'a pas fini de vous régaler et de vous faire rire dans cette toute nouvelle version de #LaCuisineDesMousquetaires, bientôt sur @F3Occitanie et @francetv.



