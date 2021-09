Championship : Le Toulouse Olympique finit en trombe avant sa demie

Partager Facebook

Ce samedi (18/09), à l’occasion du dernier match de la phase régulière à Newcastle, le Toulouse Olympique XIII a signé sa meilleure performance offensive de la saison (12-82). De quoi attaquer la préparation de la demi-finale du 2 octobre à Ernest Wallon en toute confiance.

15 essais inscrits (record cette saison) contre 2 encaissés et le TO conclut cette saison régulière 2021 avec une 14e victoire en autant de matchs, tous joués en Angleterre. Mais les hommes de Sylvain HOULES vont être récompensés de leur investissement.

En effet, après plus d’un an et demi d’attente, il est maintenant temps pour les toulousains de retrouver le stade Ernest-Wallon pour jouer la demi-finale le 2 octobre, puis, en cas de succès, la finale d’accession à la Super League le week-end suivant.

Les Bleus et Blancs devront attendre le 25 septembre que se jouent les barrages pour connaitre leur adversaire de la demie.

Vos places pour la demie finale : https://billetterie.to13.com/meeting/247/demi-finale/stade-ernest-wallon-toulouse/02-10-2021/16h15