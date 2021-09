Toulouse. Place aux 10 ans du FIFIGROT cette semaine !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 20 au 26 septembre prochain, le FIFIGROT, le Festival du film Grolandais de Toulouse, fêtera ses 10 ans. Avec au programme des Grolympiades !

Chaque rentrée, depuis 10 ans désormais, l’univers de Groland se diffuse dans les rues toulousaines. Dix ans de cinéma, d’avant premières, de rencontres hors du commun, de concerts fous, de franches rigolades, de parades en tous genres, d’événements insolites comme l’annexion de l’Occitanie par Groland, l’inauguration d’un rond point Christophe Salengro ou encore la mise en place d’une ligne de bus (une vraie) spéciale pour la tournée du dictateur Jean Dujardin.

La centaine de films proposés, en avant-première, rares ou inédits, rassemble chaque année les pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté; le tout accompagné de spectacles, performances, théâtre de rue, concerts, expositions…Et chaque année, des invités : Blanche Gardin, Jean Dujardin, Philippe Découflé, Pierre Salvadori, Pierre Étaix, Benoît Pœlvoorde, Nelly Kaplan, Albert Dupontel, Bertrand Blier, Micron et sa Brigitte, Noël Godin, Jean-Pierre Bouyxou…

Cinéma, cinéma

Le FIFIGROT s’est aussi du cinéma.Avant-tout. Films en compétition, longs et courts métrages, seront proposés aux côtés des films de la section grolympique et des traditionnelles sections : Gro Zical, Gro l’Art, Made in ici, et quelques nouvelles, sur une centaine de projections dans les salles partenaires ABC, American Cosmograph, Cratère, Gaumont Wilson, La Cinémathèque de Toulouse, Utopia Borderouge… mais aussi en plein air dans le village du festival ou encore sur la place Ravelin. De nombreux invités seront là pour accompagner les films.

La Compet’

Pour les 10 ans du films, rien de moins que 10 films en compétition long-métrage, tous en première ou avant-première, de réalisateurs que l’on suit depuis longtemps comme de petits nouveaux, révélations grolandaises de l’année.

Vous pourrez donc voir :

> les premiers films de Pascal Tagnati, I comète, prix spécial du jury à la Tiger compétition au festival international du film de Rotterdam, ou encore de l’islandais Valdimar Jóhannsson et son film ovni Lamb,

> le très attendu deuxième long-métrage de Bertrand Mandico After blue (Paradis sale) ou la comédie noire Oranges sanguines, du metteur en scène et fondateur des Chiens de Navarre Jean-Christophe Meurisse, présent pour l’occasion ;

> Debout les femmes !, premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées, fruit de la fructueuse rencontre entre le documentariste Gilles Perret et François Ruffin, qui sera d’ailleurs là pour accompagner le film ;

> La Fièvre de Petrov, dernier né du réalisateur russe Kirill Serebrennikov, qui même assigné à résidence depuis 2017, réussit à illuminer par ses films les plus grands festivals;

> Red Rocket de l’américain Sean Baker, cinéaste indépendant qui se fiche des règles de la sacro-sainte industrie hollywoodienne, aux projets que nous vous avions déjà présentés avec The Florida Project et Tangerine.

> La dernière tentation des Belges, dernier volet de la trilogie de Jan Bucquoy (en sa présence) après La vie sexuelle des Belges et Camping Cosmos, ou encore l’adaptation cinématographique de la BD de Fabcaro réalisée par François Desagnat : Zaï Zaï Zaï Zaï, aussi en sa présence ainsi que celle de l’acteur Jean-Paul Rouve.

> et même un film d’animation tous publics à partir de 8 ans : Les voisins de mes voisins sont mes voisins d’Anne-Laure Daffis et Léo Marchand, en leur compagnie.

Sylvie la Terrible, souveraine inquisitrice de la Présipauté

Cette grande dame du cinéma, souveraine inquisitrice de la Présipauté, décernera l’Amphore d’Or à l’un des films de la compétition lors de la cérémonie de remise des prix gromanche 26 septemb’ 2021 à 15h à l’ABC.

Sylvie Pialat débute dans le cinéma très tôt, et devient vite scénariste ou co-scénariste et productrice de celui qui deviendra son mari, Maurice Pialat. Elle crée en 2003 la société de production Les films du Worso et accompagne depuis, aux côté Benoît Quainon, producteur associé, des réalisateurs du monde entier. En 15 ans, Sylvie Pialat compte à son actif la production d’une quarantaine de longs métrages pour le cinéma, quelques fictions et documentaires pour la télévision et une trentaine de courts métrages, comprenant des films de Guillaume Nicloux, Alain Guiraudie, Xavier Beauvois, Cédric Kahn, Abderrahmane Sissako, Joachim Lafosse ou Corneliu Porumboiu.

Les Jeux Grolympiques

Pour les 10 ans du Fifigrot, « viendez » participer aux premiers Jeux Grolympiques, les championnats les plus spectaculaires et incongrus de l’Histoire de l’humanité ! Soyez l’un des plus grands athlètes de l’absurde qui s’affronteront autour de 5 épreuves plus saugrenues les unes que les autres, du 22 au 25 septemb’ au Gro Village, port Viguerie.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-athlete-inscris-toi-aux-grolympiades-lors-du-fifigrot-2021/

Toutes les infos sur www.fifigrot.com