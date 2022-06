Champions Cup : On connait les adversaires du Stade toulousain !

Partager Facebook

Nouvelles équipes, affiches inédites, le format de la Champions Cup évolue de nouveau. Ce mardi se déroulait le tirage et le Stade Toulousain, l’un des huit clubs français, connait ses adversaires.

Pour la première fois, des équipes sud-africaines rejoignent la Champions Cup- ce qui n’est pas du gout de toutes le formations. Mais c’est 24 équipes dont 8 français – Castres, Lyon, Bordeaux-Bègles, Racing 92, Montpellier, Clermont, Toulouse, La Rochelle – qui tenteront de décrocher le trophée le 20 mai à Dublin.

Donc le tirage :

Poule A :

Castres ; Saracens ; Bulls ; Lyon ; Exeter ; Edimbourg ; Union Bordeaux-Bègles ; Harlequins ; Leinster ; Racing 92 ; Gloucester ; Sharks

Poule B :

Montpellier ; Leicester ; Stormers ; Clermont ; London Irish ; Ospreys ; Toulouse ; Northampton ; Ulster ; La Rochelle ; Sale ; Munster

Dans ce format, le stade toulousain joueront contre Sale et le Munster dans la Poule B. Toulouse est épargné par des matchs en Afrique du Sud au moins au premier tour. Les huit premiers de poule sont qualifiés pour la phase finale. Attention, terminé les matchs aller/retour. On revient à du Win or Go home.

🚨 THE 2022/23 POOLS 🚨



Which is the tastiest match-up? 🤩

#HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/JcPwyLo4lw — Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) June 28, 2022

Le calendrier :

Journée 1 : 9/10/11 décembre 2022

Journée 2 : 16/17/18 décembre 2022

Journée 3 : 13/14/15 janvier 2023

Journée 4 : 20/21/22 janvier 2023

Huitièmes de finale : 31 mars / 1er / 2 avril 2023

Quarts de finale : 7/8/9 avril 2023

Demi-finales : 28/29/30 avril 2023

Finale : samedi 20 mai 2023 ( à l’Aviva Stadium, Dublin)