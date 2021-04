Champions Cup : Le Stade Toulousain et son histoire en demi finale !

Samedi, le Stade Toulousain jouera une nouvelle demi-finale de Coupe d’Europe face à Bordeaux-Bègles. L’occasion d’un regard dans le rétroviseur et sur les autres demies jouées par Toulouse.

Le Stade Toulousain est le recordman des titres en Coupe d’Europe(4), mais pour en arriver là, il a fallu jouer 177 rencontres et de nombreuses demi-finales. Avec parfois des échecs. Toulouse, c’est 12 demi-finales, 6 gagnées pour 4 titres au final. Derrière le Munster (14), les rouges et noirs sont les plus habitués à ce stade de la compétition. L’UBB disputera sa première.

Dans les mauvais souvenirs, on retiendra la défaite contre Exeter (28-18) au mois de septembre dernier. Un défaite qui reste en mémoire face aux futurs vainqueurs de la compétition. La saison précédente, c’était déjà une autre demie sur la pelouse de Leinster (30-12). Pour cette troisième demie de rang, les stadistes joueront à domicile mais sans supporteur en raison de la crise sanitaire.

Face à des clubs français, c’est une défaite après prolongation au nombre d’essais face à Brive en 1997 et une victoire déjà contre Biarritz en 2004 (19-11) puis en 2011. D’ailleurs, Une des plus belles, reste celle face au Biarritz Olympique après prolongation (20-27) en 2011 mais qui ne conduira pas au titre face à Leinster.

Au Stade Ernest Wallon, le Stade Toulousain, qui reste sur un 50-50 en demi finale, tentera de faire basculer ce pourcentage dans le positif face à Bordeaux Bègles.