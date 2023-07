Cet été, rendez-vous avec les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues

Partager Facebook

Les prochains Quartiers d’été de Toulouse les Orgues font leur retour du 12 juillet au 16 septembre 2022. De quoi passer les vacances sous le signe de la musique avant de retrouver le festival cet automne !

Toulouse les Orgues convie les passionnés de musique et les amoureux du patrimoine à un rendez-vous estival : « Les quartiers d’été de Toulouse les Orgues ». Entre le 12 juillet et le 16 septembre, un concert, des récitals, des lectures musicales et des visites insolites sont organisés au Temple du Salin, à la Basilique St-Sernin, à la Cathédrale St-Etienne et à l’Église du Gesu.

Le Festival propose des moments estivaux associant plaisir de la musique et découverte originale de trésors patrimoniaux. La recette pour patienter jusqu’au Festival de Toulouse les Orgues !

Pour en savoir plus : https://toulouse-les-orgues.org/a-lannee/saison-estivale/

PROGRAMATION :

mercredi 12 juillet à 20h – Basilique St-Sernin

Concert Requiem de Maurice Duruflé pour choeur et orgue

Dans le cadre des 25 ans des Éléments.

Académie de l’atelier vocal des Eléments / Michel Bouvard, orgue / Direction Joël Suhubiette

> 10€ – gratuit pour les moins de 18 ans – placement libre

mercredi 19 juillet à 18h – Basilique St-Sernin

« Raconte-moi l’orgue » (petite histoire en musique & mots)

Tom Rioult, orgue / Laetitia Bos, récitante

Entrée libre

jeudi 20 juillet à 18h – Basilique St-Sernin

Récital, suivi d’une rencontre avec l’organiste

Tom Rioult, orgue

Entrée libre

samedi 29 juillet à 10h30 et 14h30 – Temple du Salin

Visites concertantes

1ère visite de 10h30 à 12h30 / 2ème visite de 14h30 à 16h30

Baptiste Genniaux, orgue

En partenariat avec l’Espace Patrimoine

> Gratuit – Réservations obligatoires : 05 36 25 23 12

ou sur my.weezevent.com/visites-concertantes-2023

mercredi 23 août à 18h – Cathédrale St-Etienne

« Raconte-moi l’orgue » (petite histoire en musique & mots)

Charlène Bertholet, orgue / Éric Vanelle, récitant

Entrée libre

jeudi 24 août à 18h – Cathédrale St-Etienne

Récital, suivi d’une rencontre avec l’organiste

Charlène Bertholet, orgue

Entrée libre

samedi 16 septembre à partir de 10h – Église du Gesu

Dans le cadre des journées du patrimoine

10h à 12h puis 14h à 17h > Visite libre de l’église

10h30 à 12h > Parcours musical avec Baptiste Genniaux, orgue

à 14h, à 15h, à 16h > Tribunes ouvertes avec Baptiste Genniaux, orgue

Gratuit, réservation sur place