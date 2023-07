Toulouse à l’heure du carnaval de Rio de Janeiro !

Partager Facebook

Blocodaqui amène le carnaval de Rio de Janeiro à Toulouse pour la première édition du Encontro do Samba Toulouse du 11 au 16 juillet 2023.

Pour sa première édition, Encontro do Samba ne fait pas les choses à moitié et à l’immense privilège de recevoir l’école de samba GRES PORTELA à l’occasion de son centenaire. L’école de samba de Rio de Janeiro GRES Portela est l’école de samba la plus titrée du plus célèbre carnaval du monde, avec 22 victoires à son actif.

Les artistes représentant Portela à l’Encontro

Mestre Nilo Sergio, aux commandes de la section percussions de l’école (bateria) depuis 18 ans, récompensé à trois reprises par le prestigieux prix “Estandarte de Ouro”, est un représentant éminent de Portela. Il clôture sa tournée européenne 2023 à Toulouse. Mestre Nilo Sergio sera accompagné de trois artistes confirmés de l’école :

– Marlon Costa, un de ses directeurs, expérimenté dans le rendu du swing de la bateria,

– Enio Souza, musicien et chanteur de samba depuis plus de 20 ans,

Ingrid Ferreira, qui fait partie des meilleures danseuses du “samba no pé” de l’école de Portela.

Ils ont, chacun dans leur discipline, l’expérience de la construction d’un grand spectacle annuel où rien n’est laissé au hasard. Les gestes, les chansons, les morceaux musicaux sont répétés jusqu’à atteindre une aisance qui ne peut que susciter l’admiration des spectateurs au sambadromo.

Chaque année, ils préparent le défilé du carnaval de Rio de Janeiro avec une énergie communicative, que tous auront le plaisir de retrouver à Toulouse pendant les six jours de ce festival carioca.

Programme du 11 au 16 juillet 2023

L’Encontro dure six jours avec divers ateliers (cours d’instruments, de danse ) pendant lesquels les aficionados comme les néophytes pourront se perfectionner ou s’initier auprès de chacun d’eux pendant les stages en semaine, du 11 au 13 juillet 2023.

Lors du long week-end du 14 juillet 2023, un spectacle gratuit permettra au public d’avoir un aperçu de ce qui se joue au carnaval de Rio. En effet, le groupe toulousain Blocodaqui invite les sambistes de tous horizons pour fêter le centenaire de l’école de Portela dans la ville rose.

Les festivités continueront le dimanche avec une Roda de samba ouverte au public à la salle des fêtes de Ramonville-Saint-Agne le 16 juillet à partir de midi.

Vous voulez voir un peu de Rio de Janeiro sans prendre l’avion c’est le moment de venir !

Programmation – Billetterie

http://encontro.blocodaqui.fr