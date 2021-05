Cet été, Live au Campo de retour à Perpignan

Partager Facebook

Du 19 juillet au 31 juillet, direction Perpignan pour la 6e édition de Live au Campo. Le festival y accueille Soprano, Ines Reg, Benjamin Biolay ou encore Vianney et Kendji Girac.

Un lieu emblématique du patrimoine catalan, au cœur du centre-ville historique, en face de la cathédrale Saint Jean, en plein air… au fil des étés, Live au Campo est devenu le rendez-vous incontournable des douces soirées perpignanaises. Région privilégiée par les toulousains pour les vacances, voici la programmation de cette belle 6e édition.

Il y a quelques mois, le festival présentait les premiers noms de l’édition 2021 avec Kendji Girac, Inès Reg, Véronique Sanson et Alain Souchon. Désormais, on connait la suite de la programmation avec Soprano, Vianney, Benjamin Biolay, Tryo ainsi que les premières parties : Rcan, Clou, Sebah, Justine Time, José Bandoleros, Bess, Paco & Nico, Mohamed Nouar & Kévin.

De règles strictes pour le festival.

Dans un communiqué le festival a indiqué les règles sanitaires mises en place pour cette édition 2021.

« Afin de respecter les mesures sanitaires liées à la situation, et suite à vos sollicitations, les places du festival seront numérotées, comme les années précédentes. Les places déjà achetées le seront donc également ; nous contacterons par mail les festivaliers déjà détenteurs d’un billet pour leur apporter des précisions sur leur placement. La jauge du Campo sera limitée, dans le respect des distanciations.

Conformément au projet de loi de sortie progressive de l’état d’urgence, le festival a pour obligation de mettre en place le pass sanitaire. Ainsi, grâce à l’application Tousanticovid et notre partenaire billetterie, nous pourrons tous nous retrouver en sécurité sans prendre de risques de contamination. Par ce procédé, nous veillons à ce que l’entrée au Campo Santo se fasse le plus rapidement possible et sans danger. »

Plus d’infos et réservations : https://live-campo.com/