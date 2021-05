Orphelins, cette semaine au Théâtre du Grand Rond

Partager Facebook

Du 25 au 29 mai, le Théâtre du Grand Rond Toulouse propose de découvrir Orphelins de la Compagnie Changer l’Ampoule.

Un soir, Liam, bouleversé, son tee-shirt couvert de sang, débarque chez sa sœur Helen et son conjoint Danny. Il délivre un récit totalement décousu. Ce n’est que le début d’un huis-clos bouleversant où le couple tente de comprendre le contexte de cette étrange affaire… Ce polar contemporain de Dennis Kelly nous emmène dans les bas-fonds de la banlieue londonienne, une plongée cinématographique au cœur d’un foyer sous tension. Ce thriller théâtral reflète la violence d’un monde urbain et les fractures de notre société.

Au fil de la soirée, nous suivons avec stupeur ces trois personnages dans une situation de plus en plus angoissante où se percutent les notions contradictoires du clan familial, de la culpabilité, de la responsabilité et du civisme. C’est à la frontière du tragique et de la comédie noire que la compagnie nous propose une réflexion collective qui réveille les instincts ébranlant les consciences et les valeurs.

Orphelins

Du 25 au 29 mai

Théâtre du Capitole de Toulouse

Tel : 05 61 62 14 85