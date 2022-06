Ce weekend, le Canal du Midi est en fête !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier weekend de juillet, le Canal du Midi est en Fête ! A Toulouse, rendez-vous aux Cales de Radoub.

Du 1er au 3 juillet, prenez le temps de découvrir le Canal du Midi. Pour cette toute première édition des 3escales du Canal », quinze communes situées le long du canal organisent des festivités : repas partagés avec de grandes tablées, concerts, marchés, visites…C’est le nouveau rendez-vous du début de l’été qui se veut avant tout convivial et porte les valeurs d’universalité et de partage de trait d’union au coeur de l’Occitanie.

Pour cette édition, plusieurs villes de trois départements jouent le jeu . En Haute Garonne, rendez-vous à Toulouse, Mongiscard, Gardouch et Renneville. Puis direction l’Aude dans les villes de Lacombe, Castelnaudary, Bram, Villesequelande, La Redorte, Homps, Le Somail et Ventenac en Minervois. Enfin, du coté de l’ Hérault, la fête s’étendra à Combiers, Portinagnes et Marseillan.

A Toulouse, rendez-vous aux Cales de Radoub pour une programmation exceptionnelle :

19h : Accueil en musique avec « Jane for tea », duo chanteuse-batteur de chansons pop teintées de jazz

20h : Apéritif offert

Repas partagé (amener son pique-nique ou possibilité d’acheter à manger sur place)

20h45 : Spectacle déambulatoire poétique et magique par La Compagnie des Plasticiens volants qui évoquera l’épopée de ses compagnons pour venir à Toulouse en empruntant le canal du Midi !

21h30 : Soirée dansante avec le groupe « Kalangatà » à partir de 21h30

Bal aux sonorités afro-latines qui vous embarquera dans un voyage ensoleillé, vivant et dansant !

Lieu : Cales de Radoub, 65 allées des Demoiselles à Toulouse

Plus d’infos : https://canal-du-midi.com/evenements/les-escales-du-canal/