Ce week-end, on passe son Bach à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 16e édition du festival Passe ton Bach d’abord aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin, pour 3 jours de concert et d’évènement autour des œuvres de Jean-Sébastien Bach dans des lieux patrimoniaux et insolites de la ville de Toulouse.

« Les sons engendrés par tous les instruments sont de qualité inférieure, si on les compare à celle de la voix » dit le philosophe arabe Al-Fârâbî au 9ème siècle ! Le souffle, celui qui porte la voix, sera donc à l’honneur dans cette seizième édition de Passe ton Bach d’abord. Cependant, même si d’après Al-Fârâbî la tentative est vaine, les compositeurs n’auront de cesse d’essayer d’imiter la voix avec les instruments de musique – ou plus encore que de l’imiter, de chercher à en retrouver la souplesse, le naturel, l’évidence. Cette édition du festival sera donc dédiée à ce que porte le souffle en musique : la voix, et ses plus proches cousins, les instruments à vent. Michel Brun

Avec comme fil conducteur Jean-Sébastien Bach, le festival Passe ton Bach d’abord défend une programmation articulant musiques classiques et actuelles. Pendant plusieurs jours, une multitude de concerts se déploie dans la ville qui respire au rythme de créations inspirées par l’œuvre du maître de la musique baroque. Pour ce faire, des formats courts en journée, sous forme de parcours à travers la ville et son Patrimoine, signent une nouvelle édition pleine de souffle. Elle se clôturera par un concert au Metronum, la salle de musiques actuelles de Toulouse.

Les concerts de l’Ensemble Baroque

Durant le festival, l’Ensemble Baroque donnera plusieurs concert comme l’intégrale des six motets le Samedi 1er juin à 15h et à 18h à Hôtel Dieu, Chapelle et le Dimanche 2 juin à 12h à Hôtel Dieu, Chapelle et à 15h à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines.

Caroline Champy retrouve pour le programme Bach’ Africa, Fanta Sayon Sissoko, avec laquelle elle a bouleversé les auditeurs de Bach to Africa en 2022, pour un Bach revisité. Dans ce format court, retrouvez à deux voix l’ADN de ce projet pour poursuivre la rencontre entre les musiques africaines et la musique baroque. Rendez-vous le Samedi 1er juin à 16h à l’Hôtel Dieu, Salle des Pèlerins et le Dimanche 2 juin à 14h à l’Hôtel Dieu, Chapelle.

Toujours du coté de l’Ensemble Baroque de Toulouse, direction le Couvent des Jacobins le 1er juin à 21h pour les Concertos pour instruments à vent.

Des artistes invités

Le festival fait une nouvelle fois appel à de nombreux invités à découvrir sur scène pendant tout les weekend de représentations. Au programme :

AMARILLIS: Vendredi 31 mai à 20h30 à l’Eglise Saint-Exupère • Entrée de 20 à 12€

LE GRAND BI – J’T’AIME PAS TU SAIS avec Baptiste Reboul et Mathieu Marinach ; Samedi 1er juin à 17h à la Salle du Sénéchal et Dimanche 2 juin à 15h à la Chapelle des Carmélites • Entrée à 8€

LA KAHINA ENCATAIRA – BACH ET LE SCARABÉE : Samedi 1er juin à 17h au Palais de Justice et Dimanche 2 juin à 14h à la Chapelle des Carmélites • Entrée à 8€

SOMESAX & GREGORY DALTIN : Samedi 1er juin à 18h à la Salle du Sénéchal et Dimanche 2 juin à 16h à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines • Entrée à 8€

Passe to Bach d’abord propose aussi des concerts gratuits et des rencontres du 31 mai au 2 juin partout à Toulouse. Pour en savoir plus : baroquetoulouse.com