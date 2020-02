Ce vendredi, The Inspector Cluzo en concert ce soir à Toulouse !

Partager Facebook

Ce vendredi 14 février, The Inspector Cluzo présentera un concert exceptionnel au théâtre des Mazades.

Après une tournée d’une centaine de dates, dont l’Amérique latine et surtout les Etats Unis en première partie de EELS ou de Clutch, les deux compères de The Inspector Cluzo nous offre un album unplugged enregistré en 4 jours à Nashville avec Vance Powell (The Raconteurs, Jack White…) aux manettes.Avec Brothers in ideals, on redécouvre des chansons sous leur meilleur jour. Un album aussi réussi que touchant par son authenticité et l’expression la plus pure du rock, du blues des Rockfarmers landais.

C’est donc en ce mois de février que les deux rockfarmers partent en tournée pour treize dates exceptionnelles. Une tournée acoustique avec plusieurs musiciens américains dans les bagages. Un moment unique pour redécouvrir le son des landais à la lumière des routes du Midwest américain.

The Inspector Cluzo

Vendredi 14 février 2020

Théâtre des Mazades

Toulouse

