Avant-Première de Forte au CGR Blagnac !

Ce vendredi 14 février, découvrez le film Forte de Katia Lewkowicz en avant première au cinéma CGR Blagnac en présence de Melha Bedia.

Prévu pour le 18 mars prochain, le film FORTE s’offre une avant-première au CGR Blagnac ce vendredi 14 février pour une journée exceptionnelle. Cette comédie écrite et interprétée par Melha Bedia met en scène Nour, 20 kilos en trop et un bonnet en guise de coupe de cheux, prête à tout pour séduire et notamment à se mettre au Pole Dance. Un feel good movie sur l’acceptation et sur l’amitié. Au casting, on retrouve aussi Valérie Lemercier, Alison Wheeler ou encore Jonathan Cohen.

Le programme de cette journée autour de l’avant première de FORTE :

16h : show, cadeaux

16h30 : Le Film

18h15 : Rencontre avec l’équipe du film

19h: animations « cinéfilles » avec des stands, des jeux, des cadeaux etc..

Plus d’infos et réservations : www.cgrcinemas/blagnac