Ce samedi, Barcella présente Tournepouce à l’Aria

Poète, slameur, chanteur, Barcella nous emporte dans une fresque poétique enchantée avec « Tournepouce » ce samedi 21 décembre à l’Aria Cornebarrieu.

Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des autres ? Sans se soucier du temps ? Du haut de sa montagne, Tournepouce vit de cette insouciance-là. Ce petit orphelin qui vit au-dessus des nuages fabrique des chapeaux pour protéger ses rêves. Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies de nuages en nuées. Mais un jour, il est obligé de redescendre dans la vallée, dans le monde réel et se confronter à lui-même… À travers les rocambolesques péripéties de Tournepouce, tantôt chantées, tantôt contées, Barcella nous parle de partage, d’ouverture aux autres et de l’importance de vivre ses rêves. Un conte musical passionnant qui ne prend définitivement pas les enfants pour des gamins !

Tournepouce

Samedi 21 décembre à 17h

Aria Cornebarrieu