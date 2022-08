Canicule : A Toulouse, les horaires des piscines et parcs élargis

Face à la vague de fortes chaleurs annoncée à partir de demain, la Mairie de Toulouse étend les horaires d’ouverture des piscines et des parcs et jardins de la ville.

Dès ce mercredi et jusqu’au 16 août, quatre piscines élargissent à nouveau leurs horaires. Les baigneurs profiteront de la piscine Nakache été jusqu’à 21h, et jusqu’à 20 h pour Papus, Bellevue nordique et Lautrec .

Pour permettre également aux Toulousains de profiter de la fraîcheur que procurent les arbres, les jardins et parcs suivants seront ouverts jusqu’à 23 h demain :

Compans-Caffarelli

Place Saint-Sernin

Jardin des Plantes

Boulingrin – jardin du Grand-Rond

Jardin Royal

Raymond VI

Niel

Poudrerie

Parc du château Reynerie

Parc Ozenne

Parc Job

Marcel Thourel

Jardin de l’Observatoire

Parc du Sacré-Coeur

Jardin Rangueil

Ces extensions d’ouvertures des parcs et jardins pourront être prolongées les jours suivants, selon l’évolution de la météo.