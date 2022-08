Records pour le premier mois du cinéma en Plein Air à Toulouse

Partager Facebook

La fréquentation du Festival Cinéma en plein air bat tous les records à la Cinémathèque de Toulouse.

6 583 spectateurs à mi-parcours ! La Cinémathèque de Toulouse n’avait jamais accueilli autant de public en juillet dans le cadre du festival Cinéma en plein air, dont la 19e édition a débuté le 9 juillet.

Ce sont 5 395 personnes (350 spectateurs de moyenne par séance) qui se sont réunies dans la cour de la Cinémathèque pour voir des films comme Captain Fantastic, Casablanca, Drunk, In the Mood for Love, La Cité de la peur, Les Tontons flingueurs, Moonrise Kingdom ou The Truman Show. Quant aux séances en salle (tous les films projetés en plein air sont repris en salle le lendemain de leur projection en plein air), elles ont rassemblé 1 188 spectateurs (80 spectateurs de moyenne par séance) .

Le public est très divers et les séances du festival Cinéma en plein air attirent aussi bien les Toulousains que les touristes de passage.

Le festival se poursuit jusqu’au 27 août, avec des films incontournables comme Un jour sans fin (4 août), Jeremiah Johnson (6 août), Gran Torino (7 août), Take Shelter (11 août), Mad Max: Fury Road (13 août), Under the Skin (18 août), Le Cinquième Elément (19 août), Grave (25 août), Parasite (26 août), Pretty Woman (27 août) et bien d’autres titres encore. Le détail de la programmation est à retrouver sur le site de la Cinémathèque : lacinemathequedetoulouse.com

Les séances en plein air, qui jusque-là débutaient à 22h, commenceront à 21h30 à compter du mercredi 10 août. Et les séances en salle à 18h30 au lieu de 19h.