BRASS BAND DE TOULOUSE le 24 novembre au Bascala

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Brass Band de Toulouse: Une explosion de cuivres et de percussions !

Plongez dans l’univers vibrant du Brass Band de Toulouse et laissez-vous emporter par des musiques populaires interprétées avec virtuosité et passion.

Un voyage musical à travers des genres variés

Musiques de films, pièces originales, transcriptions symphoniques… Le Brass Band de Toulouse explore un répertoire riche et varié, capable de ravir tous les goûts. Des mélodies entraînantes aux compositions plus complexes, chaque concert est une promesse de découvertes et d’émotions.

Un héritage britannique revisité

C’est le film « Les Virtuoses » qui a popularisé le Brass Band, cette formation musicale originaire de Grande-Bretagne composée exclusivement de cuivres et de percussions. Le Brass Band de Toulouse s’inscrit dans cette tradition tout en y apportant sa propre touche, sa sensibilité et son énergie débordante.

Une aventure musicale née en 2005

L’histoire du Brass Band de Toulouse débute en 2005 sous l’impulsion de René Gilles Roussel, Paul Millischer, Sylvain Picard et Jean-Guy Olive, son chef actuel. Cette formation réunit 30 musiciens talentueux, issus de l’Orchestre du Capitole, du milieu amateur, des conservatoires et des écoles de musique d’Occitanie.

Un engagement sans faille et une passion partagée

Unis par l’association « Comm’un accord », les membres du Brass Band de Toulouse se consacrent avec ferveur à leur passion commune. Leur énergie, leur talent et leur dévouement se traduisent dans chaque prestation, offrant au public des moments musicaux d’exception.

Un parcours jalonné de succès et de collaborations

Le Brass Band de Toulouse se produit régulièrement dans toute la région Occitanie et au-delà. Il a notamment participé à la clôture du Festival Toulouse les Orgues, au Festival du Film Social à Narbonne, à l’Automne Musical en Vallespir, aux « Duchâbleries » en compagnie de François-René Duchâble, et aux festivals « Les Amis des Orgues » à Gramat et « Musiques et Voix en Pays Catalan » à Saint Jean Pla de Corts.

Un répertoire sans cesse enrichi et des prix prestigieux

Depuis sa création, le Brass Band de Toulouse a abordé une grande variété de styles musicaux, démontrant sa polyvalence et sa maîtrise technique. Ses transcriptions symphoniques, ses interprétations de musiques de films, ses pièces originales et ses créations ont conquis le public et le jury des Concours Nationaux d’Amiens et de Lille, où le groupe a été distingué par deux prix.

Le Brass Band de Toulouse, c’est bien plus qu’un simple ensemble musical, c’est une expérience immersive, un voyage vibrant à travers les cuivres et les percussions qui ne laissera personne indifférent.

Ne manquez pas l’occasion de les découvrir lors de leur prochain concert !

Informations pratiques :

Site web : https://www.facebook.com/p/Brass-Band-de-Toulouse-BBT-100062976622850/

https://www.facebook.com/p/Brass-Band-de-Toulouse-BBT-100062976622850/ Facebook : https://www.facebook.com/p/Brass-Band-de-Toulouse-BBT-100062976622850/

https://www.facebook.com/p/Brass-Band-de-Toulouse-BBT-100062976622850/ YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=PXpYY6f5mCM

Suivez le Brass Band de Toulouse sur les réseaux sociaux pour connaître leurs actualités et leurs dates de concert !