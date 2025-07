L’Armée de l’Air et de l’Espace Fait son Grand Show sur la Place du Capitole à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, France – Préparez-vous à lever les yeux au ciel et à plonger au cœur des enjeux spatiaux ! À l’occasion de l’inauguration de la première Base aérienne française à vocation spatiale (BA 101), qui s’implante à Toulouse, l’Armée de l’Air et de l’Espace organisera une journée exceptionnelle d’animations et de démonstrations sur la place du Capitole ce mercredi 2 juillet 2025.

Seize ans après la fermeture de l’ancienne BA 101 à Francazal, le retour de cette base emblématique marque une étape décisive pour la défense spatiale française et un symbole fort pour la capitale européenne de l’aéronautique et du spatial.

Le Capitole, Vitrine du Spatial de Défense

Dès 11h, la place du Capitole se transformera en une véritable vitrine du spatial de défense, accessible à tous. Le public pourra découvrir une multitude d’activités conçues pour « faire découvrir aux Toulousains le spatial de défense et leur expliquer ce qu’il se passe dans leur ville ».

Au programme de cette journée riche en découvertes :

Stands interactifs : Animés par les armées et les grands industriels du spatial, ces stands offriront des informations et des échanges privilégiés.

: Animés par les armées et les grands industriels du spatial, ces stands offriront des informations et des échanges privilégiés. Démonstrations et expériences immersives : Plongez au cœur de l’action avec des simulateurs d’avion et de tir, des animations en réalité virtuelle, et admirez des maquettes de satellites.

Cérémonie Officielle, Défilé Aérien et Concert Galactique

La journée sera ponctuée de moments forts, soulignant l’importance de cet événement.

Cérémonie militaire officielle (17h) : La création de la BA 101 sera célébrée par une cérémonie militaire solennelle sur la place du Capitole.

: La création de la BA 101 sera célébrée par une cérémonie militaire solennelle sur la place du Capitole. Défilé aérien : Juste après la cérémonie, attendez-vous à un spectaculaire défilé aérien dans le ciel de Toulouse, un moment toujours très apprécié par le public.

: Juste après la cérémonie, attendez-vous à un spectaculaire défilé aérien dans le ciel de Toulouse, un moment toujours très apprécié par le public. Concert exceptionnel (21h) : Pour clôturer cette journée en beauté, la Musique des Forces Aériennes offrira un concert inédit. Préparez-vous à être transportés dans l’univers du Commandement de l’espace avec les grands classiques de Star Wars et Star Trek.

Toulouse, au Cœur de la Stratégie Spatiale Française et de l’OTAN

La création de la BA 101 à Toulouse est loin d’être anodine. Le ministère des Armées souligne qu’elle incarne la nouvelle mission stratégique de l’Armée de l’Air et de l’Espace : « protéger et défendre les intérêts français en orbite, pour garantir l’autonomie stratégique de la France. » Cette nouvelle base, le « bras armé du Commandement de l’espace », sera stratégiquement implantée entre les installations du CNES et le site Astrolabe d’Airbus Defence & Space, au cœur de l’écosystème spatial toulousain.

D’un coût de 80 millions d’euros, ce bâtiment de 11 000 m² accueillera à terme quelque 500 militaires et devrait être pleinement opérationnel en septembre 2025.

Mais ce n’est pas tout ! Toulouse verra également l’arrivée d’une autre institution majeure : l’OTAN. Juste à côté de la future base aérienne, un bâtiment de 2 000 m² est en cours de construction pour accueillir le nouveau Centre d’excellence de l’OTAN (COE) pour le domaine spatial. Une cinquantaine de salariés, français et étrangers, s’y installeront également en septembre 2025, renforçant ainsi la position de Toulouse comme pôle majeur de la défense et de la sécurité dans l’espace.

Ne manquez pas cette journée exceptionnelle qui promet d’être riche en émotions et en découvertes pour tous les Toulousains !