Les Monologues du Vagin au théâtre des 3T pour la 17ème année consécutive

Les Monologues du Vagin : 17 ans de succès au 3T !

Une pièce incontournable pour célébrer la féminité

Pour la 17ème année consécutive, le théâtre 3T vous invite à découvrir ou redécouvrir l’incontournable pièce « Les Monologues du Vagin ». Une œuvre poignante et engagée qui explore la sexualité féminine sous toutes ses formes, brisant les tabous et célébrant la puissance du corps des femmes.

Un texte universel et percutant

Créée en 1996 par l’auteure américaine Eve Ensler, « The Vagina Monologues » a connu un succès fulgurant à travers le monde. Traduite en plus de 46 langues et jouée dans plus de 130 pays, cette pièce offre un regard unique et décomplexé sur l’expérience féminine, abordant des thèmes tels que le plaisir, la violence, la maternité et l’identité.

Un engagement fort pour les droits des femmes

Plus qu’une simple pièce de théâtre, « Les Monologues du Vagin » est un véritable hymne à la féminité et un cri d’alarme contre les violences faites aux femmes. Eve Ensler a imposé des conditions strictes pour la reprise de son œuvre : les interprètes doivent être des femmes, jouer bénévolement et reverser les recettes à une association de lutte contre les violences sexistes.

Un succès français indéniable

Adaptée en français par Dominique Deschamps, la pièce a été jouée pour la première fois à Paris en 2000 au théâtre Fontaine, avec Fanny Cottençon. Depuis, elle a connu un immense succès, attirant plus de 800 000 spectateurs en France. De nombreuses personnalités ont eu l’honneur de porter ces textes vibrants sur scène, contribuant à diffuser leur message puissant et inspirant.

Une nouvelle adaptation pour une nouvelle génération

En 2015, Alexia Périmony et Coralie Miller ont proposé une nouvelle adaptation française de la pièce, mise en scène par Coralie Miller. Cette version plus contemporaine continue de toucher le public et de sensibiliser aux enjeux de l’égalité des sexes et du respect du corps des femmes.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir ou revoir « Les Monologues du Vagin », une pièce essentielle pour tous ceux qui se soucient de la cause des femmes et de la liberté d’expression.