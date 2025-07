Toulouse à Table 2025 : Six Mois de Festivités Gourmandes pour Régalier la Ville Rose !

Partager Facebook

Toulouse, préparez vos papilles ! Le festival « Toulouse à Table » fait son grand retour pour l’édition 2025, transformant la Ville Rose en une véritable capitale de la gastronomie. Depuis le 17 mai et jusqu’au 16 novembre, l’association éponyme vous invite à six mois de festivités gourmandes, mettant à l’honneur le riche patrimoine culinaire régional.

Cet événement emblématique est l’occasion rêvée de plonger au cœur des saveurs locales et de découvrir la diversité de nos produits. « Toulouse à Table 2025 » promet une série de rendez-vous variés, disséminés aux quatre coins de la ville et de ses environs, pour le plus grand plaisir des gourmands et des gourmets.

Un Programme Riche et Savoureux !

Le festival s’annonce comme une succession d’événements soigneusement élaborés, mettant en valeur la richesse de notre terroir. Attendez-vous à :

Des marchés de producteurs locaux pour faire le plein de produits frais et de saison.

pour faire le plein de produits frais et de saison. Des dégustations commentées pour affiner votre palais.

pour affiner votre palais. Des ateliers culinaires animés par des chefs renommés, pour apprendre les secrets de la gastronomie toulousaine.

animés par des chefs renommés, pour apprendre les secrets de la gastronomie toulousaine. Des conférences thématiques sur l’alimentation durable, pour une approche plus consciente de nos assiettes.

Plusieurs temps forts marqueront cette édition, avec notamment des dîners gastronomiques en plein air, des démonstrations culinaires spectaculaires et des parcours de découverte des saveurs locales. Les animations sont réparties dans différents quartiers de Toulouse, visant à valoriser l’ensemble du territoire urbain et à rendre l’accès facile pour tous les publics.

Les Prochains Rendez-vous à Ne Pas Manquer :

Voici un aperçu du programme détaillé des animations à venir :

Samedi 5 juillet 2025 (18h à 23h) : Soirée Food Trucks au Moulin de Nailloux. Profitez d’une ambiance conviviale et d’une diversité de saveurs proposées par une sélection de food trucks gourmands.

au Moulin de Nailloux. Profitez d’une ambiance conviviale et d’une diversité de saveurs proposées par une sélection de food trucks gourmands. Dimanche 13 juillet 2025 (18h à 23h) : Grand Banquet sur la Place Soult à Saint-Sulpice. Un rendez-vous chaleureux pour partager un repas festif en plein air.

sur la Place Soult à Saint-Sulpice. Un rendez-vous chaleureux pour partager un repas festif en plein air. Samedi 13 septembre 2025 (18h à 23h) : Soirée Food Trucks Place de la Libération. Une nouvelle occasion de savourer la cuisine de rue dans une ambiance animée.

Place de la Libération. Une nouvelle occasion de savourer la cuisine de rue dans une ambiance animée. Samedi 20 septembre 2025 (18h à 23h) : Soirée Food Trucks Rue du centre (Halle gourmande). Un autre rendez-vous pour les amateurs de food trucks, au cœur d’un espace dédié à la gastronomie.

Rue du centre (Halle gourmande). Un autre rendez-vous pour les amateurs de food trucks, au cœur d’un espace dédié à la gastronomie. Samedi 4 octobre 2025 : Trail du Cassoulet à Verfeil (31). Pour les sportifs et les gourmands, une course originale suivie d’une dégustation de notre plat emblématique !

à Verfeil (31). Pour les sportifs et les gourmands, une course originale suivie d’une dégustation de notre plat emblématique ! Dimanche 16 novembre 2025 (à partir de 12h) : Loto Gourmand au Hall 8 (8 Allée Fernand Jourdant). Une clôture festive et conviviale pour tenter de remporter des paniers garnis de produits locaux.

L’Association Toulouse à Table : Le Goût du Partage et du Terroir

Derrière ce festival emblématique se trouve l’association Toulouse à Table, fondée le 9 décembre 2013. Entièrement animée par des bénévoles passionnés, sa mission principale est de créer et renforcer le lien social autour du partage culinaire. Elle œuvre inlassablement à la valorisation du patrimoine gastronomique régional et à la promotion des produits du terroir sud-ouest.

L’association se distingue par son engagement en faveur d’une alimentation responsable, privilégiant les circuits courts, les produits de saison et les labels de qualité. Au fil des années, Toulouse à Table s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène gastronomique toulousaine, contribuant significativement au rayonnement culturel et touristique de la Ville Rose.

Restez connectés pour découvrir les autres surprises que « Toulouse à Table 2025 » vous réserve ! Cet automne s’annonce délicieusement gourmand dans la Ville Rose !