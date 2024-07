EDDY DE PRETTO le 13 novembre 2024 à 20h00 au Zénith de Toulouse

Eddy de Pretto : un retour en force avec « CRASH CŒUR » et une tournée française en 2024 !

Le chanteur au succès fulgurant est de retour avec un nouvel album et un nouveau spectacle.

Deux ans après la sortie de son dernier album « À TOUS LES BÂTARDS », certifié disque d’or, Eddy de Pretto fait son grand retour avec « CRASH CŒUR », un opus attendu avec impatience par ses fans.

Un artiste aux multiples facettes

Auteur, compositeur, interprète, mais aussi metteur en scène, directeur artistique et producteur, Eddy de Pretto ne cesse de surprendre et de se réinventer. Avec « CRASH CŒUR », il explore de nouvelles sonorités R’n’B tout en conservant sa signature vocale unique et ses textes poignants et engagés.

Un album percutant et intimiste

Les 12 titres de « CRASH CŒUR » promettent un voyage musical intense et introspectif. L’artiste y explore ses désirs les plus profonds et ses émotions les plus intimes, avec une sincérité et une authenticité qui font sa force.

Un retour sur scène exceptionnel

Pour défendre son nouvel album, Eddy de Pretto partira en tournée dans toute la France en 2024. Il sera notamment de passage au Zénith Toulouse Métropole le 13 novembre 2024.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir ou redécouvrir cet artiste hors du commun !

Informations pratiques :