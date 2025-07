Canicule sur Toulouse : Les Bons Gestes à Adopter Face à la Vague de Chaleur !

Partager Facebook

Toulouse, Occitanie – Alors que les températures grimpent en flèche et que le soleil tape fort sur la Ville Rose, Toulouse se prépare à affronter une période de fortes chaleurs, voire de canicule. Face à ces conditions météorologiques extrêmes, il est crucial d’adopter les bons réflexes pour se protéger et éviter tout risque pour la santé. Voici un rappel des gestes essentiels à mettre en pratique dès maintenant.

Hydratation : Le Maître-Mot

C’est la règle d’or en période de fortes chaleurs : il faut boire abondamment de l’eau, et ce, même sans soif.

Privilégiez l’eau : Évitez les boissons sucrées, l’alcool, le café ou le thé qui peuvent accentuer la déshydratation.

: Évitez les boissons sucrées, l’alcool, le café ou le thé qui peuvent accentuer la déshydratation. Buvez régulièrement : N’attendez pas d’avoir soif, buvez de petites quantités d’eau toutes les 15 à 20 minutes.

: N’attendez pas d’avoir soif, buvez de petites quantités d’eau toutes les 15 à 20 minutes. Ayez toujours une bouteille d’eau à portée de main : Que vous soyez chez vous, au travail ou en déplacement.

Protégez-vous de la Chaleur

Minimiser l’exposition directe au soleil et à la chaleur est fondamental.

Restez au frais : Passez le plus de temps possible dans des lieux climatisés ou frais (grands magasins, cinémas, musées, bibliothèques, etc.). La Mairie de Toulouse peut également activer des « points fraîcheur » si la canicule s’intensifie.

: Passez le plus de temps possible dans des lieux climatisés ou frais (grands magasins, cinémas, musées, bibliothèques, etc.). La Mairie de Toulouse peut également activer des « points fraîcheur » si la canicule s’intensifie. Fermez volets et rideaux : Gardez vos fenêtres et volets fermés durant la journée pour bloquer la chaleur extérieure, surtout côté soleil. Aérez tôt le matin et tard le soir quand la température baisse.

: Gardez vos fenêtres et volets fermés durant la journée pour bloquer la chaleur extérieure, surtout côté soleil. Aérez tôt le matin et tard le soir quand la température baisse. Évitez les sorties aux heures les plus chaudes : De 11h à 18h, le soleil est à son zénith. Reportez vos activités extérieures ou physiques à des moments plus frais de la journée.

: De 11h à 18h, le soleil est à son zénith. Reportez vos activités extérieures ou physiques à des moments plus frais de la journée. Portez des vêtements légers : Optez pour des vêtements amples, légers, de couleur claire et en matières naturelles (coton, lin). Un chapeau ou une casquette est indispensable si vous devez sortir.

: Optez pour des vêtements amples, légers, de couleur claire et en matières naturelles (coton, lin). Un chapeau ou une casquette est indispensable si vous devez sortir. Douches et bains frais : Prenez des douches ou des bains frais régulièrement. Humidifiez votre corps avec une serviette mouillée ou un brumisateur.

Adaptez Votre Alimentation et Activités

Mangez léger : Privilégiez les fruits et légumes riches en eau (pastèque, melon, concombre, tomates…) et les repas froids.

: Privilégiez les fruits et légumes riches en eau (pastèque, melon, concombre, tomates…) et les repas froids. Évitez les efforts physiques intenses : Reportez les activités sportives, de jardinage ou de bricolage à des moments plus propices ou réduisez leur intensité.

: Reportez les activités sportives, de jardinage ou de bricolage à des moments plus propices ou réduisez leur intensité. Ne laissez jamais personne (enfant ou animal) dans un véhicule : Même pour une courte durée, la température monte très rapidement et peut être mortelle.

Surveillez les Personnes Vulnérables

Les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes malades ou isolées sont particulièrement sensibles à la chaleur.

Prenez des nouvelles régulièrement : Appelez ou rendez visite à vos proches, voisins, amis.

: Appelez ou rendez visite à vos proches, voisins, amis. Aidez les personnes isolées : Assurez-vous qu’elles boivent suffisamment et qu’elles adoptent les bons gestes.

: Assurez-vous qu’elles boivent suffisamment et qu’elles adoptent les bons gestes. Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches sur le registre canicule : Les mairies proposent un registre qui permet aux services sociaux de prendre des nouvelles et d’apporter de l’aide en cas de besoin. Contactez le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Toulouse.

Que faire en Cas de Malaise ?

Si vous ou une personne de votre entourage ressentez des symptômes liés à la chaleur (maux de tête, nausées, vertiges, fatigue inhabituelle, crampes musculaires, peau chaude et sèche, confusion), il est impératif d’agir rapidement :

Mettez la personne au frais immédiatement.

immédiatement. Faites-la boire si elle est consciente.

si elle est consciente. Refroidissez-la avec des linges humides et frais.

avec des linges humides et frais. Appelez les services d’urgence (15 pour le SAMU ou 112) en cas de malaise grave ou de perte de connaissance.

En adoptant ces gestes simples mais efficaces, chacun peut contribuer à faire face à cette vague de chaleur et à se protéger des risques liés à la canicule. Restez vigilants et prenez soin de vous et de vos proches !