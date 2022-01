Blønd and Blönd and Blónd par deux soirs près de Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Blønd and Blönd and Blónd sera en concert mardi 18 et mercredi 19 janvier à l’Aria de Cornebarrieu.

Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés : leur hilarant premier spectacle Hømåj à la chønson française a rencontré un franc succès aux quatre coins de l’Hexagone et à Odyssud en 2017. Leurs reprises décalées, iconoclastes et débridées des tubes des années 89-90 reposent sur une maîtrise imparfaite de la prononciation et de la langue française, et sur un art consommé du pastiche. Mais le délirant et loufoque trio de vrais-faux suédois n’a pas le temps de s’endormir sur ses Krisprolls, les voilà déjà investis d’une nouvelle mission : animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus, avec une française, Gwendoline. Un honneur bien embarrassant pour les Blønd and Blönd and Blónd, mettant au point une redoutable play-list qui ne respecte aucune des icônes de la grande chanson française. Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix… Car comme on dit en Suède : “La parure du rêne masque mal son odeur de fruük”.

Rendez-vous donc les 18 et 19 janvier à l’Aria de Cornebarrieu pour ce concert entrant dans le cadre des spectacles Hors les murs d’Odyssud.

Réservations : https://ardei-soft.com/cornebarrieu/evenements.html