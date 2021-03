Le Festival des lanternes débarque officiellement à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après trois éditions à Gaillac, le festival des Lanternes chinoises va s’installer à Blagnac pour une une année comme le confirme La Dépêche du midi.

Annoncé depuis décembre dernier, la chose est donc officielle.Enfin, elle le sera dès ce lundi 15 janvier après la signature d’un contrat d’un an, renouvelable deux fois, « entre Joseph Carles, maire de Blagnac, et Patrice Gausserand, ancien maire de Gaillac, président de la société MAG conseil, détentrice des droits du festival pour l’Europe. » nous annonce le quotidien régional.

Si tout va bien, coté sanitaire, le Festival des Lanternes de Blagnac se tiendra de décembre 2021 à Janvier 2022 au parc du Ritouret, autour d’Odyssud. La ville attend recevoir pas moins de 600 000 à 700 000 personnes sur 8 hectares contre 4 hectares à Gaillac. En chiffre, la Dépêche du midi nous apprend que ce sera plus de 800 lanternes géantes installées au parc du Ritouret mais pas seulement : « une forêt de pandas, des animaux mythiques,reconstitutions de monuments historiques chinois (palais impérial, temple du ciel, boudhas géants…), des scènes de vie chinoises, et des dinosaures du jurassique » explique la Dépêche dans son article.

Bref, le plus grand festival payant de France, devant même Avignon, aura lieu à l’hiver prochain pour des horaires de 18h à 23h et un prix entre 13 et 19 euros l’entrée.

Plus d’infos : https://www.ladepeche.fr/2021/03/12/haute-garonne-cest-officiel-le-prochain-festival-des-lanternes-chinoises-aura-lieu-a-blagnac-9423155.php