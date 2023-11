Black M en showcase et dédicaces près de Toulouse

Partager Facebook

Samedi, le chanteur Black M sera en showcase le samedi 18 novembre à la Galerie – Espaces Fenouillet près de Toulouse.

Après avoir révolutionné le paysage du rap Français, BLACK M est aujourd’hui installé comme artiste de renom, suivi et écouté partout dans le monde. Il marque par son style musical entre hits populaires, titres techniques, nostalgiques et avant-gardisme. Avec la rage de triompher, il conserve une énergie sans failles et met un point d’honneur à partager le plus possible avec son public.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « LA LEGENDE BLACK », La Galerie accueillera, en collaboration avec Cultura et NRJ, BLACK M pour un showcase et un séance de dédicaces.

Infos : https://www.la-galerie.com/espaces-fenouillet/boutiques