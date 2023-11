Garosnow pour la première fois à Saint-Lary en janvier 2024

Partager Facebook

Après un premier arrêt aux Angles (66) les 12 & 13 Janvier 2024, le Pyrénées Tour by Garosnow fera une seconde halte à Saint-Lary (65) les 19, 20 & 21 janvier.

Le Festival Garosnow 2024 annonce une nouvelle étape dans les Pyrénées. C’est la 1ère fois que le festival investira Saint Lary, cette emblématique station des Hautes-Pyrénées, forte du plus grand domaine skiable du massif pyrénéen, et le baptême s’annonce festif !

Dans ses valises, une boule à facettes, des platines et un line-up des plus séduisant …On programme, les lives de Mosimann, Synapson, Winnterzuko, Make The Girl Dance, 2TH, Pierre Hugues José, Trackhead, Voilaaa Sound System et Secte Sound System.

La billetterie est ouverte avec des Pass 1 jour mais aussi des Pass 2 jours à Tarifs Early pour les plus rapides. Alors, on prend ses places ici : https://www.garosnow.com/