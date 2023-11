Amélie Nothomb en dédicaces à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

L’autrice Amélie Nothomb présentera son nouveau livre autobiographique « Psychopompe » lors d’une rencontre à la FNAC Toulouse Wilson le 28 novembre prochain.

Un livre d’Amélie Nothomb marque toujours la rentrée littéraire. Dans son dernier livre, la romancière revient sur son amour des oiseaux et sa vocation d’écrivaine. L’autrice a choisi le nom d’un oiseau « Psychopompe », aux éditions Albin Michel, pour intituler son 32e roman. Au fil des pages, elle nous embarque dans sa jeunesse et nous fait découvrir son parcours à travers différents pays et sa fascination pour les oiseaux. On y retrouve les ingrédients et sa plume fait de conte, de mysticisme surtout beaucoup d’elle même.

La détentrice de nombreux prix, dont le prix Renaudot pour « Premier Sang » sera présente le 28 novembre à la FNAC Toulouse Wilson pour une rencontre avec les lecteurs.

Plus d’infos : https://www.fnac.com/Toulouse-Wilson/Fnac-Toulouse-Wilson