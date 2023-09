Rencontre avec Amélie Nothomb à Toulouse

Partager Facebook

L’autrice Amélie Nothomb présentera son nouveau livre autobiographique « Psychopompe » lors d’une rencontre à la FNAC Toulouse Wilson.

Un livre d’Amélie Nothomb marque toujours la rentrée littéraire. Dans son dernier livre, la romancière revient sur son amour des oiseaux et sa vocation d’écrivaine. L’autrice a choisi le nom d’un oiseau « Psychopompe », aux éditions Albin Michel, pour intituler son 32e roman. Au fil des pages, elle nous embarque dans sa jeunesse et nous fait découvrir son parcours à travers différents pays et sa fascination pour les oiseaux. On y retrouve les ingrédients et sa plume fait de conte, de mysticisme surtout beaucoup d’elle même.

La détentrice de nombreux prix, dont le prix Renaudot pour « Premier Sang » sera présente le 18 octobre à 16h à la FNAC Toulouse Wilson pour une rencontre avec les lecteurs.

Plus d’infos : https://www.fnac.com/Toulouse-Wilson/Fnac-Toulouse-Wilson