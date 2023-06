Franck Thilliez en dédicaces près de Toulouse

Partager Facebook

Samedi 17 juin, l’auteur Franck Thilliez donnera une séance de dédicaces au Cultura Balma.

Auteur d’une vingtaine de best-sellers dont Pandemia, Sharko, Le Manuscrit inachevé, Luca et Il était deux fois, Franck Thilliez compte parmi les cinq auteurs les plus lus en France. En 2023, il est de retour avec La Faille son nouveau roman aux éditions fleuvenoir. Cette nouvelle aventure de Sharko est un sommet du polar.

L’histoire : Une interpellation qui tourne au fiasco. Un officier admis à l’hôpital en urgence absolue. Pour le commandant Sharko, la lieutenant Lucie Henebelle et le reste de l’équipe, la déroute est totale. Violente. Mais la soif de justice est plus forte que jamais. Mis à l’écart le temps que l’IGPN tranche sur sa responsabilité, Sharko se lance alors dans des investigations en dehors de tout cadre légal. Une enquête dangereuse et éprouvante qui laissera des traces. Du fin fond d’une abbaye ancestrale aux couloirs austères d’un hôpital psychiatrique, Sharko va être confronté à la folie et découvrir que lorsque la science ignore l’éthique, tout peut basculer.

Franck Thilliez viendra dédicacer son dernier roman « La Faille », la nouvelle aventure de son commandant Sharko. Plus d’infos : https://my.weezevent.com/franck-thilliez-dedicace-la-faille