Le journaliste NBA, Rémi Reverchon, en dédicaces à Toulouse

Le journaliste Rémi Revechon présentera son nouveau ouvrage « Road Trip NBA – de Boston à Los Angeles, voyage au coeur de la culture US » lors d’une séance de dédicaces à la FNAC Toulouse ce samedi 1er décembre.

Présentateur des émissions NBA Extra et Sunday Night Live sur la chaîne BeIN Sports, Rémi Reverchon est devenu le visage de la NBA en France. Cet hyper-actif, passionné de sport, des États-Unis et de road-trips réunit toutes ses passions et son sérieux dans « Road Trip NBA – de Boston à Los Angeles, voyage au coeur de la culture US » pour un sport qui compte plus de 700 000 licenciés en France.

Grand passionné des États-Unis où il a longtemps vécu puis souvent voyagé, Rémi Reverchon vous emmène avec lui dans les désormais 30 grande villes de NBA ! Boston, New York, Miami, Dallas, Chicago, Los Angeles… Et les petites nouvelles Las Vegas et Seattle.À chaque fois le présentateur star de NBA Extra sur BeINSports vous guide dans l’histoire basket, mais aussi la culture, la musique et les spécialités culinaires de tous ces endroits qui nous font rêver.

Une édition enrichie de deux nouvelles villes, et avec des textes mis à jour et des photos toujours plus belles et renouvelées. Adressée aux fans de basket comme aux passionnés de voyages, de road trips et de « l’american way of life », la nouvelle édition de ce beau livre vous plongera dans la richesse des US. Un ouvrage unique, aux couleurs retravaillées, pour découvrir la diversité de la vie aux US, bien au-delà du basket !

Un ouvrage pour les amoureux de basket comme ceux des USA. Rémi Reverchon sera donc à la FNAC Toulouse Wilson ce samedi 1er décembre à 16h.