Birds on A Wire en concert à Toulouse

Le groupe Birds on A Wire sera en concert à la Salle Nougaro ce mercredi 24 novembre.

Rosemary Standley, connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, apparaît comme l’une des voix les plus remarquables de la scène contemporaine. À la fois chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena s’est quant à elle affirmée comme une auteure-compositrice-interprète de premier plan. Eprises d’aventures atypiques, elles ont donné naissance à Birds on a Wire pour interpréter en duo un florilège très éclectique de reprises allant des Pink Floyd à Bob Dylan, Gilberto Gil ou encore Cat Stevens. Leur deuxième opus Ramages amène le duo et le public à effectuer un nouveau voyage musical riche en beautés et en émotions.