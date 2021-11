Toulouse participe à la Journée International contres les violences à l’égard des femmes !

Partager Facebook

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Capitole sera illuminé en orange dès la tombée de la nuit les 24 et 25 novembre. La Mairie de Toulouse s’associe ainsi à ce message universel porté par l’ONU Femmes « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles ».

Dès mercredi 24 novembre à 19h, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole invitera les Toulousains et les Toulousaines, les 36 autres maires des communes de la Métropole, les élus du Conseil Municipal de Toulouse et les partenaires institutionnels et associatifs, à venir se recueillir sur la stèle « En mémoire aux femmes victimes de machisme », Esplanade Alain Savary, allée Frédéric Mistral à Toulouse.

Le jeudi 25 novembre, Jean-Luc Moudenc visitera les stands du Carrefour Rencontre à 15h, avec Julie Escudier, conseillère municipale en charge de l’égalité femmes-hommes, situés devant le square Charles De Gaulle. Ce Carrefour-Rencontre propose un accueil et des renseignements sur les dispositifs en faveur des femmes victimes de violences. Un accompagnement par des professionnels, ainsi qu’un soutien dans les démarches des victimes et des témoins pour répondre à leurs besoins en termes de logement, de protection, de sécurité et d’accès aux droits est également disponible.

La Mairie de Toulouse propose, jusqu’au 10 décembre, une programmation faite de rencontres, débats, cinéma, théâtre, danse ou musée, organisée avec des partenaires institutionnels et associatifs, pour soutenir une dynamique en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes.

En complément de l’action toulousaine, et pour conforter cette dynamique essentielle, Toulouse Métropole lance l’Opération poches à pain dans 200 boulangeries de la Métropole, pour sensibiliser tous les habitants. Cette année, 200.000 sacs à baguette vont être distribués sur lesquels figurera le visuel de la campagne contre les violences menée par les deux collectivités, rappelant le numéro d’appel d’urgence : 39.19.