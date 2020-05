Toulouse : Nouveau « Retour sur scène » pour No Music No Life le 1er juin

Après le succès de deux soirées sur la scène du Connexion Live Toulouse, et en direct sur Facebook, No Music No Life propose une nouvelle soirée cette fois au Made In Café Disquaire ce lundi 1 er juin.

Ramener la musique sur scène : c’est l’objectif de No Music No Life avec son émission #RETOURSURSCENE. «#RETOURSURSCENE est le premier format que nous déployons : une émission en direct, composée d’un concert et d’une interview. On réinvestit les lieux de musique afin de délivrer des contenus de qualité ayant le plus possible la saveur d’un concert physique » explique Céline, membre de No Music No Life. Un format itinérant pour lequel No Music No Life travaillera avec différents acteurs locaux pour faire revivre un maximum de lieux dédiés à la musique en temps normaux. Après deux Connexion Live les 13 et 14 mai en compagnie de la pop d’Egar Mauer et le rap d’Antes et Madzes, nouvelle date le 1er juin.

Pour cette date du 1er juin, qui sera unique, place à un disquaire de Toulouse : Le Made In Café au 7 rue de Cujas (https://www.facebook.com/MadeInCafeDisquaire). Lundi, découvrez le live du duo Heeka !

Vers d’autres dates…

Le projet Retour sur scène investira un autre lieu mythique toulousain : L’American Cosmograph. Ce sera les 12 et 13 juin prochain en compagnie de Marty Went Back et Tom Terrien.

On annonce déjà, dans un article sur France 3 (https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/ecoute-voir/2020/05/27/no-music-no-life-se-mobilise-a-toulouse-pour-proposer-des-concerts-sur-les-reseaux-sociaux.html), l’envie d’aller vers d’autres lieux : « On aimerait aller vers des lieux plus atypiques qui font partie du patrimoine toulousain. On souhaiterait mettre en lumière ces endroits en fonction des artistes. Nous sommes en discussion avec le Bureau des Tournages de Toulouse. On rêve de faire quelque chose dans des lieux encore confinés comme le Musée Georges Labit, le Quai des savoirs, ou encore la Halle au Grain. » explique l’interview.

Vivement la suite de ce joli projet en espérant quand même un retour rapide à la normale même si cela mettrait un terme à ce projet sous ce format là en tout cas.

LIVESTREAMS À VENIR :

12 juin 2020: AMERICAN COSMOGRAPH – MARTY WENT BACK (rock psyche)

13 juin 2020: AMERICAN COSMOGRAPH – TOM TERRIEN (electro jazz)

Plus d’infos : https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR

Sans oublier :

Les deux premiers volets de ce retour sur scène ont eu lieu au CONNEXION CAFE, en collaboration avec le webzine OPUS, les 13 et 14 mai dernier avec artistes EDGAR MAUER (pop rock) et ANTES ET MADZES (Hiphop). REPLAY sur https://www.nmnl.fr/