BD: Les nouvelles aventures de Michel du toulousain Pierre Maurel

Le héros Michel signé du toulousain Pierre Maurel est de retour dans un nouvel album : « La Bataille des Dombarelles ».

On aime Michel. On aime ses traits, son caractère et ses luttes. Sous le crayon de Pierre Maurel, ce héros idéaliste aussi maladroit qu’émouvant, lutte pour des causes d’actualité avec panache face à une époque cynique. Les luttes de Michel font échos à notre société. Toujours avec justesse, finesse, sensibilité mais dépeignant toujours une colère qui gronde. Et dans le cinquième opus de ses aventures, Michel fait face au désastre environnemental.

Dans « La bataille des Dombarelles », aux éditions Employé du mois, le toulousain Pierre Maurel nous raconte comment Michel va tout faire pour défendre une zone naturelle protégée face aux ambitions d’une grande firme américaine, détenue par un milliardaire bien connu, souhaitant racheter les parcelles pour y exploiter les ressources du sol. Mais face à cette lutte, une lutte plus personnelle touchera notre héros au grand coeur : Victor, « son frère de la rue », est mal en point et vient d’être admis en urgence aux soins intensifs. Pierre Maurel nous livre une belle histoire de lutte et surtout donne un réponse aux maux de notre société : la solidarité. Car Michel n’est jamais seul.

Découvrez donc Michel et la bataille des Dombarelles aux éditions L'Employé du mois.