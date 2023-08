Grande fête du rugby à Toulouse pour France – Nouvelle Zélande

Partager Facebook

A l’occasion de l’ouverture de la Coupe du Monde de rugby le 8 septembre et l’affiche France – Nouvelle Zélande, le Village Rugby Toulouse Métropole sera inauguré. Au programme, DJs, drones, spectacles et la rencontre face aux Blacks !

Du 8 septembre au 28 octobre, la Coupe du Monde de Rugby 2023 revient en France pour la troisième fois. Toulouse, unes des dix métropoles-hôtes de cet évènement sportif mondial, recevra cinq matchs. A cette occasion, Toulouse Métropole a aménagé un Village Rugby, le plus grand de France avec 40.000 places, sur la Prairie des Filtres. Accessible gratuitement, il ouvrira ses portes le 8 septembre à 14h jusqu’à 1h du matin.

La grande fête le 8 septembre

A cette occasion un grand programme festif et familial sera proposé. Les DJs Jay Style, Laurent Wolf, Trinix se succéderont pour proposer des sets de folie. Omar Hasan entonnera l’hymne de l’équipe de France, suivi d’un spectacle de haka. Une grande première va également se dessiner dans le ciel toulousain : le Rugby Drone Show. Pendant 15 minutes, 200 drones vont former 13 tableaux incroyables. Enfin pour clore cette soirée inoubliable, Feder sera aux platines pour proposer un set endiablé.

Temps fort de la soirée, la diffusion de la Cérémonie d’ouverture de la Coupe de Monde de rugby 2023 et le match France-Nouvelle Zélande à 21h15. L’ambiance va monter en température avec beaucoup d’animations interactives, la présentation des équipes et des drapeaux, un clap géant, jusqu’au compte à rebours.

40 000 toulousains attendus

D’une capacité totale de 40.000 personnes, le Village Rugby offre deux zones de diffusion, celles des supporters côté Pont Neuf de la prairie qui accueillera 30.000 personnes, et l’autre plus tranquille, au centre, avec un espace détente, prévue pour 10.000 personnes. Il ouvrira pour tous les matchs de l’équipe de France, les jours de matchs à Toulouse et les phases finales.

Food trucks, animations…

Une dizaine de food trucks et de nombreuses buvettes permettront en famille, entre amis, en solo ou en amoureux de venir manger au bord de la Garonne, en regardant un match ou en se relaxant avant d’aller au Stadium. Animations pour les enfants, matchs de beach rugby, performances de DJ, fan cam, jeux, pronostics et social wall, pour faire monter l’ambiance…

Le Village Rugby, c’est une immersion totale dans la fête mondiale du rugby à Toulouse, terre de rugby !